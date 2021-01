La Ville de Windsor revisite son image de marque

Windsor — Municipalité centrale, la Ville de Windsor débute un processus rigoureux afin de revisiter son image de marque, qui date de 1998. Marquant le coup d’envoi de cette nouvelle étape, la Ville de Windsor lance aujourd’hui un sondage en ligne afin d’identifier les principales perceptions à l’endroit de la ville.

« Notre logo est principalement axé sur notre héritage relié à l’industrie du papier. C’est toujours une part importante de notre identité, mais la Ville de Windsor a maintenant une économie riche, diversifiée et dynamique avec une population en croissance. Avec deux parcs d’affaires, de nombreux services dignes d’une ville de centralité et un environnement familial agréable, nous croyons que tous ces éléments doivent maintenant se refléter dans une image de marque moderne et actuelle », a souligné la mairesse de la Ville de Windsor, Mme Sylvie Bureau.

La population de Windsor et des environs est donc invitée à répondre à ce sondage en ligne d’une durée de 10 minutes. En participant, les sondés courent la chance de gagner le tout nouvel iPad d’une valeur de 549 $. Le sondage est disponible sur la page Facebook et sur le site Internet de la Ville : https://fr.surveymonkey.com/r/ville-de-windsor

Une équipe chevronnée

À la suite d’un processus d’appel de propositions, c’est Morin Partenaire Stratégique, une firme marketing, qui accompagnera la Ville de Windsor.

Cette démarche, planifiée depuis plusieurs mois, elle devrait se conclure au printemps.