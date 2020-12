Féérie des Fêtes en voiture pour la Ville de Windsor et Val-Joli

Windsor – Les familles windsoroises et val-joloises à la dent sucrée sont invitées à venir rencontrer le père Noël et la fée des étoiles dans le confort de leur voiture lors d’une distribution sécuritaire de friandises de Noël. Organisée par la Ville de Windsor, la municipalité de Val-Joli ainsi que la Maison de la famille Les Arbrisseaux, la Féérie des Fêtes en voiture aura lieu le samedi 12 décembre prochain de 10 h à midi dans le stationnement du Centre sportif J. A. Lemay.

« L’Halloween à l’auto a été un succès, donc nous souhaitions offrir aux familles une activité similaire qui respecte les normes sanitaires en vigueur. Les enfants seront ravis de récolter des sacs de bonbons en présence du père Noël ! », affirme Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor.

« Malgré la situation particulière que nous vivons cette année, la période de Noël se doit d’être célébrée pour le bien-être de nos familles. Cette activité permettra de recréer la magie des Fêtes et apporter joie et bonheur en toute sécurité. Évidemment, le père Noël et la fée des étoiles sauront rendre ce moment inoubliable dans les yeux des petits et grands! » ajoute Rolland Camiré, maire de Val-Joli.

À cette occasion, les familles sont invitées à décorer leur véhicule et à apporter leur lettre au père Noël.

Une activité sécuritaire

Les familles participeront à une activité sécuritaire, puisque toutes les précautions nécessaires seront prises. Les employés et bénévoles de la Maison de la famille feront les sacs de friandises dans le respect des normes sociosanitaires les plus strictes, et ceux-ci seront mis en quarantaine pendant 72 heures.

Pour la distribution, une seule famille par voiture est autorisée, et le port du masque ou couvre-visage est obligatoire. Les sacs de bonbons seront remis avec de longues pinces par les élus de la Ville de Windsor et Val-Joli, ainsi que l’équipe de la Maison de la famille.

En ce qui concerne la circulation, les participants sont invités à se rendre au stationnement du Centre sportif J. A. Lemay par la rue George-Guilbault, pour enfin sortir par la 6e Avenue.