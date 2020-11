Des nouvelles de la paroisse Saint-Philippe

Windsor – Le Conseil de Fabrique de la Paroisse St-Philippe et St-Grégoire VII tient à remercier Monsieur Marcel Lampron pour son dévouement et travail assidu à l’entretien des cimetières St-Philippe et St-Grégoire VII ces dernières huit années. Monsieur Lampron souhaite prendre une retraite bien méritée et ils le remercient grandement de ces années de services.

Le Conseil de Fabrique de la Paroisse St-Philippe désire remercier les membres du Conseil de la Ville de Windsor pour l’aide financière de 1000 $ octroyée pour le débroussaillage et aménagement des contours du cimetière Saint-Grégoire VII à Greenlay. Merci aussi à Monsieur Carlo Fleury pour son support dans l’exécution de ces travaux. Travaux.

Fermeture des Cimetières pour la période hivernale

Veuillez prendre note que les cimetières de Saint-Philippe, Saint-Grégoire VII et de Saint Claude seront fermés du 1er décembre 2020 au 1 mai 2021 et ceci selon la résolution 1611 adoptée par le Conseil de Fabrique le 16 mai 2016. Pour information appelez au 819-845-2237, ext. 222.