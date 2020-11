Une relève s’organise pour les paniers de Noël à Danville et dans les Sources

Danville(RL) — Suite à l’annonce de la suspension de la distribution des traditionnels paniers de Noël par les chevaliers de Colomb à Danville cette année, un comité de relève s’est rapidement formé afin d’en assurer la tenue. Mlle Karine Drapeau, propriétaire de l’épicerie en vrac Alimentation et Santé Consciente de Danville, a ainsi pris l’initiative de relancer la campagne en s’associant avec l’organisme communautaire la Maison de Nana Labrecque. Rappelons que l’organisme danvillois a comme mission première de combattre l’isolement et l’exclusion sociale. « Lorsque nous avons reçu l’appel de Mme Drapeau, nous avons tout de suite accepté d’embarquer dans le projet, nous étions d’ailleurs également partenaires avec les chevaliers l’an passé. Comme nous organisons des soupers communautaires gratuits lorsque possible ainsi que la livraison de repas cuisinés directement à domicile, nous avons déjà accès à des quantités importantes de denrées qui nous sont fournies en majeure partie par Moisson Estrie. » , expliqua Mme Jessica Labrecque-Jobin, directrice générale de la Maison de Nana.

Cette dernière mentionna également être témoin du fait que les besoins sont toujours bien présents et que les temps sont difficiles pour tout le monde en ce moment. Elle a tenu donc à souligner qu’il n’y a aucune gêne à avoir de faire la demande d’un panier de soutien alimentaire et que personne n’est là pour juger, ni évaluer le budget familial. Bien que cette initiative ait vu le jour à Danville, il est important de mentionner que ce service s’adresse à tous les résidents de la MRC des Sources et que ce dernier viendra complémenter les importantes œuvres communautaires déjà bien en places et qui s’affairent depuis plusieurs années à apporter leurs aides aux personnes dans le besoin durant la période des fêtes.

Pour les personnes désireuses de faire une demande de panier, il est recommandé de procéder rapidement en communiquant avec les personnes responsables au : 819-642-0177 pour les gens de Danville, alors que ceux d’Asbestos et les environs peuvent composer le : 873-665-1421. À noter qu’il est toujours possible pour la communauté de supporter la cause par le biais de dons en nourritures ou monétaires.