La Maison de Nana toujours bien présente pour soutenir la population

Danville(RL) — Suite à l’annonce de la suspension de la distribution des traditionnels paniers de Noël par les chevaliers de Colomb à Danville cette année, l’organisme communautaire La Maison de Nana Labrecque, qui a pour mission première de combattre l’isolement et l’exclusion sociale, a pris l’initiative d’assurer un service d’aide alimentaire, non seulement à Danville, mais au travers la MRC des Sources.

« Lorsque nous avons reçu l’information qu’il y avait suspension des paniers de Noël à Danville, nous avons tout de suite décidé d’élargir notre contribution de services à la population. Nous avons eu des échangent avec une personne de Danville qui entend-elle aussi apporter du soutien en denrées durant la période des fêtes et je trouve cela vraiment génial de voir que des gens de la communauté se lance également dans de tels projets humanitaires. Pour nous l’organisation de cette activité est assurée grâce aux bons services de Mme Hélène Brochu. Il s’agit en fait d’un geste de continuité pour notre équipe, alors que nous organisons des soupers communautaires gratuits tout au long de l’année, lorsque la situation sanitaire le permet bien entendu, ainsi que la livraison de repas cuisinés directement à domicile. De plus, comme nous avons déjà accès à des quantités importantes de nourritures, qui nous sont fournies en majeure partie par Moisson Estrie, cela nous permet de poursuivre notre mission sociale. » D’expliquer Mme Jessica Labrecque-Jobin, directrice générale de la Maison de Nana.

Cette dernière mentionna également être témoin du fait que les besoins sont toujours bien présents et que les temps sont difficiles pour tout le monde en ce moment. Elle a donc tenu à rappeler qu’il n’y a aucune gêne de faire la demande d’un panier de soutien alimentaire et que personne n’est là pour juger ni évaluer le budget familial. Bien que cette initiative ait vu le jour à Danville, il est important de mentionner que ce service s’adresse à tous les résidents de la MRC des Sources.

Celle-ci viendra ainsi complémenter les importantes œuvres communautaires toujours en places et qui s’affairent depuis plusieurs années à apporter leurs aides aux personnes dans le besoin durant le temps des fêtes. L’organisme nous confirme que déjà plus d’une soixantaine de paniers de Noël sont actuellement prévus être distribués, ce qui représente pratiquement la pleine capacité pour cette année. À noter que les remises se feront en deux phases possibles, soit directement à domicile pour les personnes ayant un enjeu de déplacement, ainsi que dans un point de récupération dont la date et l’emplacement demeure encore à déterminés.

Pour plus de détails ou informations, on communique avec madame Hélène Brochu au 873-665-1421.