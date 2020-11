Le service incendie de Wotton se dote d’un tout nouveau camion-citerne

Wotton(RL) - Le service de sécurité incendie de la municipalité de Wotton a procédé au cours des derniers mois, à l’achat d’un nouveau camion-citerne, afin de non seulement, moderniser ses équipements d’urgence, mais aussi de s’ajuster aux spécifications du nouveau schéma de couverture de risque de la MRC des Sources, lequel devrait d’ailleurs se voir être adopté sous peu. Acheté au coût de 328 429 $ (avant taxes) chez le fabricant spécialisé Véhicules d’urgences Carl Thibault de Pierreville, ce tout nouveau camion de type Freightliner vient ainsi donc remplacer celui qui était utilisé jusque-là par les pompiers de la caserne 17 et qui datait de l’année 1971. « Nous avons reçu le nouveau camion vers la fin du mois de mars dernier et il fut mis en opération peu de temps après. Une particularité intéressante est que la confection de ses compartiments et commodité ont été réalisées en partenariat avec notre équipe sur le terrain, car nous avons ciblé ensemble les besoins et les améliorations souhaitées. Le bassin d’eau, communément appelé la piscine que nous utilisons lors d’intervention en est un bel exemple, alors que sa forme et son emplacement différents du précédent faciliteront assurément sa manipulation et sa rapidité de déploiement. De confier M. Claude Vaillancourt, directeur du service des incendies de Wotton. De plus, mentionnons que des travaux ont également été réalisés à l’intérieur de la caserne. En effet, des rénovations au niveau des aires sanitaires, la création d’un nouvel espace de conférence ainsi que des relocalisations d’équipements, nécessaires pour accueillir le nouveau camion, ont récemment été complétés.

Quatre pompiers officialisés

Le service incendie et la municipalité de Wotton désirent souligner la fin de la formation de “Pompier niveau 1” pour quatre de ses membres en les personnes de Lucas Fréchette-Roy, Mario Therrien, Dany Beauregard de même que Mlle Emmanuelle Cassan, tous ont été officiellement nommés pompiers cette année. Avis aux intéressés, un appel de candidatures est toujours en cours, afin de recruter du personnel au service incendie de Wotton.