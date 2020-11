Un bilan très positif pour le Programme municipalisé de vidange de fosses septiques sur le territoire

Asbestos – Dans le cadre de la deuxième phase de son programme régional de vidange des installations septiques, la MRC des Sources est fière d’annoncer d’excellents résultats. La saison de vidange 2020, qui s’est déroulée sur le territoire des municipalités de Saint-Georges-de-Windsor, de Wotton, de Saint-Camille et de Saint-Adrien, a connu un tel succès grâce à l’excellente collaboration des résidents.

En effet, les citoyens ont été très assidus dans le processus de préparation de leurs installations en prévision de la visite du vidangeur. Cela lui a permis d’effectuer son travail dans les délais prévus. À titre d’information, seulement 29 installations n’ont pas été vidangées sur les quelque 1 200 installations prévues de la saison 2020. De plus, la MRC tient à souligner l’engagement et la collaboration active des municipalités, et leur soutien au coordonnateur du programme de la MRC, lors de la saison de vidange des installations septiques.

La prochaine série de vidanges de fosses septiques aura lieu entre le 15 mai et le 1er novembre 2021 pour les citoyens ayant installations septiques dans les municipalités de Danville, d’Asbestos et de Ham-Sud. Ces derniers seront contactés quelques jours à l’avance et recevront les consignes en conséquence. À titre informatif, pour des questions de logistiques, l’ensemble des municipalités ne pouvaient être vidangées la même année entrainant l’instauration d’un processus de rotations.