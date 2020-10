Une fête d’Halloween sécuritaire à la Ville de Windsor

Windsor, – En raison du contexte actuel relié à la COVID-19, la Ville de Windsor offrira une fête d’Halloween différente et sécuritaire cette année. En partenariat avec la Maison de la famille Les Arbrisseaux, les petits costumés et leur famille pourront récolter des sacs de bonbons à partir de leur voiture dans le stationnement des terrains de soccer de la rue Georges-Guilbault de 16 h à 19 h samedi le 31 octobre prochain.

« Nous souhaitions offrir une fête d’Halloween aux tout-petits, car c’est une fête tellement importante pour eux. La priorité de la Ville de Windsor actuellement est d’assurer la santé et la sécurité des citoyens, et cette activité de la Maison de la famille permettra de le faire. J’invite les Windsorois à célébrer cette fête avec prudence et résilience cette année ! », affirme Mme Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor.

Toutes les précautions nécessaires seront prises afin d’offrir une activité sécuritaire. Les employés et bénévoles de la Maison de la famille feront les sacs de friandises dans le respect des normes sociosanitaires les plus strictes, et ceux-ci seront mis en quarantaine pendant 72 heures. Pour la distribution, une seule famille par voiture est autorisée, et le port du masque ou couvre-visage est obligatoire. Les sacs de bonbons seront remis avec de longues pinces par les membres de l’équipe de la Maison de la famille.

La Maison de la famille Les Arbrisseaux invite les participants à décorer leur véhicule, afin d’illuminer cette fête célébrée autrement.

Porte-à-porte : consignes à respecter

Comme annoncé par le Gouvernement du Québec le 15 octobre dernier, les activités de collecte de bonbons de maison en maison seront autorisées, à condition de respecter quelques consignes :

Les enfants et leurs parents devront circuler uniquement en compagnie des membres de leur maisonnée ;

Les familles doivent limiter leur circuit de collecte de bonbons au quartier entourant leur domicile ;

Dans la mesure du possible, les enfants devront récolter les bonbons et friandises placés à un endroit situé à 2 mètres des occupants de la maison visitée ;

En aucun cas les enfants ne devront entrer dans les maisons ;

Il faut toujours respecter une distance de deux mètres avec les autres, en plus de porter un masque ou un couvre-visage.

De plus, l’Halloween est réservée aux petits monstres qui vont de porte en porte cette année. Aucun rassemblement privé n’est permis. Pour plus d’informations, consultez les directives officielles du Gouvernement du Québec : bit.ly/37c0Zau