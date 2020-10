Terminé les adresses postales d’Asbestos pour les citoyens de Danville

Danville(RL) —Le maire de la ville de Danville, M. Michel Plourde a annoncé un changement important au sein du service postal de certains résidents de la municipalité, lors de la dernière réunion du conseil de ville lundi dernier. Ainsi, les danvillois et danvilloises ayant une adresse postale à Asbestos, pourront à compter du 3 février prochain, inscrire le nom de la ville de Danville. M. Plourde a mentionné lors de son allocution être très heureux de voir finalement ce changement être autorisé par Postes Canada, changement qui, selon ses dires, est le résultat de plusieurs années de démarches orchestrées par les différents dirigeants de la municipalité.

Il est important de mentionner qu’aucun coût ne sera relié à ces modifications et que les gens disposeront d’un délai de 12 mois à compter du 3 février 2021 pour faire connaître à leurs correspondants leurs nouvelles adresses postales. Ainsi, la ville de Danville demande donc aux résidents touchés de ne pas procéder à un changement pour le nouveau nom choisi pour remplacer celui d’Asbestos. Par ailleurs sur le site internet de la municipalité, il fut également possible d’apprendre que certaines organisations, entreprises et institutions procéderaient au changement de manière automatique.

Parmi celles-ci nous retrouvons notamment « … Bell Canada, Hydro-Québec, Telus, Vidéotron, La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). » La SAAQ quant à elle expédiera une lettre de confirmation d’adresse, munie d’un autocollant à apposer sur le permis de conduire. Bien que d’autres détails restent à venir, la direction municipale invite ses citoyens à communiquer avec elle pour de plus amples informations ou encore de consulter le site de la ville au : www.danville.ca.