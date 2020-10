Collecte des gros rebuts à Danville

Danville - La cueillette de gros rebuts pour la ville de Danville se tiendra dans la semaine du 19 au 23 octobre 2020. Elle se fera la même journée que celle à laquelle votre bac est habituellement ramassé, et ce, sur tout le territoire de la Ville de Danville. Nous vous rappelons que vous pouvez en tout temps disposer de vos gros rebuts à l’Écocentre sis au 171, Nicolet à Asbestos. Téléphone : 819-620-2526. Ne seront pas ramassés lors de la cueillette des gros rebuts : pièces automobiles, pneus, matériaux de construction, matières dangereuses (peinture, solvant, huile, etc.) tout équipement contenant un gaz à l’intérieur (réfrigérateur, air climatisé, etc.). Les appareils électroniques tels que télévisions et vieux ordinateurs ne sont pas des gros rebuts. Il est donc de la responsabilité des citoyens de déposer ces appareils à la Quincaillerie du Carré dans le bac prévu à cet effet et non sur le bord de la route. Veuillez ne pas placer d’objets trop près de votre bac roulant et prendre la peine de les placer pour faciliter la cueillette. S’ils sont pêle-mêle, ils ne seront pas ramassés. Pour connaître les sites de dépôts des matières non ramassées, contactez la ville au 819-839-2771 ou consultez notre site Internet au www.danville.ca