Nouvel éclairage au parc de planche à roulettes Enzo

Windsor – Le parc de planche à roulettes Enzo, situé sur la rue Saint- Georges, sera dorénavant éclairé en soirée grâce au tout nouveau lampadaire installé par la Ville de Windsor. Allumée de 16h à 20h tous les soirs, cette dernière installation permettra aux planchistes de profiter plus longtemps du parc inauguré en juillet dernier.

« Nous sommes très heureux d’offrir aux jeunes des espaces extérieurs stimulants et sécuritaires. Le parc Enzo est apprécié et très populaire, donc c’était tout naturel pour nous de faire en sorte que les utilisateurs puissent en profiter au maximum au printemps et à l’automne lorsque le soleil nous quitte plus tôt », souligne Mme Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor.

Cette installation, qui a nécessité des investissements d’environ 4700$, a été possible grâce à l’aide financière des députés locaux, soit M. André Bachand, député de Richmond, ainsi que M. Alain Rayes, député de Richmond-Arthabaska.

Rappelons que le parc de planche à roulettes Enzo a été inauguré en juillet 2020, et qu’il est le fruit d’une consultation auprès des jeunes de Windsor. Nommé en l’honneur d’Enzo Hamel, un Windsorois qui a combattu le cancer, le parc de planche à roulettes Enzo se veut un hommage à tous ces jeunes qui traversent des épreuves difficiles et qui, par leur persévérance, poursuivent la réalisation de leur rêve.