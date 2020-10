Des résidents du secteur Trois-Lacs aux prises avec des accumulations d’eau pluviale

Asbestos(RL) — Près d’une dizaine de citoyens, habitant près de la plage municipale sur la rue Larochelle dans le secteur des Trois-Lacs à Asbestos, se disent exaspérés et inquiets par l’absence de drainage des égouts pluviaux dans le secteur. Cette situation qui a pour effet de rediriger l’eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, sur les terrains de certains résidents riverains. Selon les dires d’une personne durement impactée au cours des dernières années, le moment serait venu pour la municipalité d’apporter son aide dans le dossier. « Je ne sais pas si d’autres résidents plus loin sont dans la même situation que nous, mais à l’heure actuelle nous sommes au moins huit voisins directs, qui subissent les contrecoups du fait de ne pas avoir de ¨pluvial¨ aux abords de la rue Larochelle. Comme je sais que des travaux routiers seront effectués prochainement, nous aimerions seulement que notre appel soit entendu par la municipalité et que nous puissions éviter de voir nos terrains et bâtiments endommagés, voire pour certains complètement inondés, lors des crues du printemps et de l’automne notamment. »

Toujours selon les dires de cette personne, qui préfère garder l’anonymat afin de ne pas faire de cette situation un débat personnel avec la ville, le problème est d’autant plus notable depuis deux ans principalement en raison des pluies diluviennes et des importantes chutes de neiges reçues. « Comme certaines maisons se trouvent beaucoup plus basses que le niveau de la rue, cela ne facilite pas le travail, nous en sommes bien conscients. Cependant si je prends mon exemple personnel, j’ai été victime d’une inondation dans mon sous-sol l’an dernier et comme mon terrain n’est pas en mesure d’absorber tout ce qu’il reçoit en pluviale et que la nappe phréatique semble augmenter de plus en plus, notre résidence se retrouve très rapidement entourée d’eau, je ne vous cacherai pas que cela devient très inquiétant. » A-t-elle ajouté. Rejoint par le journal, la direction de la ville d’Asbestos s’est montrée très réceptive à la problématique soulevée par les citoyens et nous assure que des discussions et des recherches de solutions ont déjà été entamées, afin de voir quelles pourraient être les options adéquates à prendre dans ce dossier ainsi que le niveau de faisabilités de ceux-ci. Tel que mentionné un peu plus tôt, le ministère des Transports du Québec (MTQ) devrait procéder à des travaux routiers dans le secteur prochainement, ce qui pourrait sûrement offrir une belle fenêtre d’opportunités, afin de jumeler des efforts de tous pour remédier à la situation.