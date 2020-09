Les élus d’Asbestos réévaluent les choix de noms pour la ville

Asbestos(RL) — Tel qu’annoncé la semaine dernière par le maire Hugues Grimard, les élus de la ville d’Asbestos ont pris note de l’insatisfaction des citoyens en regard du choix du futur nom de la ville. Or ces derniers mettent donc le processus de changement d’appellation sur pause pour le moment. « Depuis le début nous avons le même discours, soit celui de la transparence et de l’écoute de nos concitoyens. Nous avons bien pris note des commentaires de la population face aux quatre noms proposés et c’est pourquoi nous prenons un pas de recul afin de bien faire les choses. Ceci dit, nous sommes toujours convaincus de la pertinence de la démarche et de la nécessité de procéder à un changement de nom pour le bien de notre municipalité. Les membres du conseil procèderont donc à une réévaluation des suggestions reçues et de nouveaux choix en découleront certainement.

De plus, une fois la prochaine étape de présélection réalisée, il est fortement envisageable que la liste finale comporte davantage d’options que la précédente. Il est important de faire cette transition tous ensemble et bien que nous désirons accroître le nombre et diversifier les choix, nous sommes aussi conscients qu’il sera malheureusement pratiquement impossible de plaire à tout le monde, c’est pourquoi nous souhaitons une nouvelle identité, qui au final saura rallier la majorité de la population. » De commenter le maire Grimard.

Ce dernier confia également que le conseil espère toujours être en mesure de maintenir les dates évoquées du 14 au 18 octobre pour le système de vote préférentiel, mais que de plus amples détails en ce sens devraient en découler au cours des prochains jours.