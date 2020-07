Ouverture au public des bureaux de la MRC du Val-St-François

Richmond – En réponse au déconfinement progressif, la MRC du Val-Saint- François annonce la réouverture au public de son centre administratif situé au 810, montée du Parc à Richmond, des bureaux de Développement Val-Saint-François situés au 300, rue du Parc- Industriel à Windsor et de la cour municipale située au 3, rue Greenlay Sud, à Windsor, à compter du 29 juin 2020.

Les citoyens pourront donc se présenter aux différents bureaux de la MRC durant les heures d’ouverture régulières. Des mesures sanitaires telles que le lavage des mains obligatoire a ̀l’entrée et la présence d’un seul visiteur à la fois seront en vigueur afin de protéger le personnel et les visiteurs.Dans le but de respecter les mesures de distanciation sociale et d’éviter par le fait même un trop fort achalandage des bureaux de la MRC, les citoyens sont invités à prioriser les communications par courriel et par téléphone avant de se présenter sur les lieux. Les coordonnées de l’ensemble du personnel se trouvent sur le site Internet de la MRC : https://www.val-saint- francois.qc.ca/mrc/equipe/.