Lancement de la 3e édition des mentions d’honneur pour l’embellissement de la ville d’Asbestos

Asbestos - La Ville d’Asbestos est heureuse de relancer pour une troisième année son programme Mentions d’honneur pour l’embellissement d’Asbestos. Cette initiative vise à souligner l’effort de ceux et celles qui contribuent à embellir notre environnement. Que ce soit par l’aménagement paysager ou la propreté, les heures mises sur l’entretien d’un terrain méritent d’être soulignées.

Notez bien que ce n’est pas un concours, tout le monde est éligible : autant les propriétaires que les locataires! Les règles sont plus que simples. Vous pensez que quelqu’un mérite cette mention? Faites-le savoir en écrivant par courriel au communication@ville.asbestos.qc.ca en nous mentionnant son nom, son adresse et son numéro de téléphone.

Afin de témoigner sa reconnaissance, la Ville d’Asbestos installera une affiche devant la propriété sélectionnée et remettra un certificat de mention d’honneur au propriétaire ou au résident. Étant donné la situation actuelle, la remise de la pancarte et du certificat se fera sans contact avec les citoyens. Nous mettrons également les photos des récipiendaires sur notre site internet et notre page Facebook.

« L’année dernière nous avons remis près d’une trentaine de mentions et nous en sommes très heureux. En me promenant dans les rues d’Asbestos, je suis convaincue que plusieurs autres terrains méritent une mention d’honneur. Dénoncez vos voisins ou vos proches qui portent une attention particulière à leur entretien extérieur », interpelle la conseillère municipale Caroline Payer, également présidente du comité consultatif d’urbanisme de la ville.

Cette initiative fait également la joie du maire, Hugues Grimard. « Tous les efforts mis par ces résidents contribuent à projeter une image positive de notre ville, c’est pourquoi nous estimons important de souligner le travail de nos citoyens » fait-il savoir.