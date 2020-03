Le maire de St-Denis s'adresse ses citoyens

Voir la galerie de photos

En ces temps d’incertitude et d’inquiétude, j’ai cru important de m’adresser à vous afin de vous informer des mesures prises par votre Municipalité et de vous rassurer quant à notre présence et notre soutien envers notre communauté.

Nous nous sommes réunis ce matin (23 mars) et nous avons discuté de trois points : le maintien de nos services municipaux, les mesures préventives prises contre la COVID-19 et les responsabilités et obligations de la Municipalité.

Premièrement : Les services maintenus à la Municipalité

Avant de vous énumérer les services maintenus par la Municipalité durant cette période particulièrement difficile, je tiens à remercier, en mon nom, aux noms de tous les conseillers et au nom de la direction, tous les employés de notre Municipalité. Ils font un travail exceptionnel et ils s’efforcent au quotidien de maintenir les services nécessaires pour répondre à vos besoins et pour assurer le bon fonctionnement de notre Municipalité. Concrètement, ils ont accepté de se partager les heures de travail en effectuant des demi-journées. Cette adaptation des horaires de travail permet de maintenir les services essentiels tout en protégeant leur santé en limitant le nombre de personnes présentes à l’Hôtel de Ville. Je tiens encore une fois à les remercier et à souligner que sans eux, la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton ne pourrait pas fonctionner.

Vous comprendrez que nous vous demandons d’être compréhensifs pour le délai de réponse à vos demandes. Par contre, soyez assurés que les urgences seront traitées en priorité.

Deuxièmement : Les mesures prises en lien avec le COVID-19

• Les bureaux de l’Hôtel de Ville ainsi que tous les bâtiments de la Municipalité sont fermés jusqu’au 20 avril. Cette période de fermeture pourrait se prolonger. Nous demeurons vigilants et nous suivons de près tout développement ou annonce entourant la COVID-19.

• Nous vous demandons de respecter les interdictions de fréquentation de certains lieux publics comme les parcs municipaux.

• Nous vous invitons à consulter notre site Internet et à vous inscrire à nos alertes municipales.

• La Municipalité a mis en place un plan de communication afin de vous informer régulièrement. Nous avons à coeur de contacter le plus de citoyennes et de citoyens possible. C’est pourquoi nos communications se retrouveront dans le Saint Denisien, l’Étincelle, le Publisac et sur notre site Internet.

Troisièmement : Les responsabilités et obligations de la Municipalité

• Nous sommes bien conscients que la pandémie de la COVID-19 n’affecte pas seulement la santé physique des gens. Plusieurs d’entre nous se retrouvent sans travail et sans revenu. C’est pourquoi la Municipalité vous offre la possibilité de reporter votre deuxième paiement de taxes municipales au 30 mai 2020 et on vous demande de communiquer avec la Municipalité à ce sujet. D’ici là, soyez assurés qu’aucun intérêt ne sera ajouté à votre facture pour ce versement. De plus, si la situation perdure, nous verrons à modifier la date de paiement de vos taxes.

• Nous tenons aussi à rassurer les entrepreneurs et les fournisseurs de notre Municipalité qui sont grandement touchés par la crise de la COVID-19. La Municipalité ne suspend pas tous ses projets de réfection et d’amélioration. Nous continuerons, dans la mesure du possible, à vous soutenir en maintenant notre lien d'affaires et en vous priorisant.

• Les ouvertures de soumission et toutes les assemblées seront tenues à huis clos (le public ne pourra pas y assister). Les ouvertures de soumissions seront filmées et rendues disponibles sur le web.

Finalement, soyez assurés que nous vous tiendrons régulièrement au courant de tout développement concernant votre Municipalité. Notre priorité en ces temps difficiles est de travailler tous ensemble pour le bien de tous.

Je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches.

Le maire, Jean-Luc Beauchemin

VERSEMENT DE TAXES DU 15 AVRIL 2020

Dans le but d’alléger le fardeau des nombreux travailleurs qui subissent une importante baisse de revenus en raison de la crise sanitaire qui sévit, la Municipalité offre la possibilité de reporter le versement de taxes du 15 avril au 30 mai, et ce, sans intérêts.

Seuls ceux qui ont déjà transmis des chèques post-datés doivent nous contacter s’ils ne veulent pas que leur chèque soit encaissé au 15 avril. De préférence, le faire par courriel à l’adresse info@sddb.ca

Inutile de nous contacter si vous faites vos paiements par internet ou si vous ne nous avez pas transmis de chèque.

Merci!

Liane Boisvert, Directrice générale.