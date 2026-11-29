Ulverton - Les patrouilleurs autoroutiers ont demandé l'assistance des policiers du poste de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François pour une individu qui circulait à haute vitesse sur l'autoroute 55.

« L'équipe de la sergente Marie-Hélène Belisle Veilleux se s'est garée près du km 88. Ils ont capté le véhicule à 180 km/h qui circulait dans la voie de gauche », raconte Cathie Faucher, responsable de poste de la Sûreté du Québec pour la MRC du Val-Saint-François.

Un constat 1618 $ avec 14 points d'inaptitude a été émis.

« Les policiers ont réussi à intercepter le véhicule au km 94 près de Ulverton », précise Mme Faucher.

L'individu est né en 2008 et il possède un permis du Kazakhstan; son vehicule est immatricule au New Hampshire.

Un autre constat émis pour avoir commis une action susceptible de mettre la vie en péril (1595 $, 4 pts)

Une contravention lui a été remise pour avoir circuler inutilement dans la voie de gauche (121 $)