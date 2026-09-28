Un incendie réduit une maison mobile en cendres à Danville

Danville — Un incendie majeur s’est déclaré un peu avant l’heure du diner le mercredi 23 septembre dernier, dans une résidence du 11 de la rue Pierre dans le domaine Boudreau à Danville.

Comme le secteur de la municipalité est situé aux abords de la ville de Val-des-Sources, ce sont une quinzaine de pompiers de la caserne 43 qui ont répondu à l’appel d’urgence.

Dès leur arrivée les sapeurs ont tôt fait de se lancer en défense alors que le bâtiment de type maison mobile était déjà en état de brasier général.

Selon les informations recueillies auprès du directeur adjoint de la brigade valsourcienne, Yanick Pinard, il aura fallu tout près de trois heures pour maitriser les flammes qui auront finalement pu être contenues à la résidence, qui est aujourd’hui une perte totale. Selon toute vraisemblance, le feu aurait été causé par un feu de cuisson après l’oubli d’un chaudron sur la cuisinière en fonction.

On ne rapporte fort heureusement aucune perte humaine ni de blessé lors de l’intervention, mais le propriétaire des lieux, qui était présent au moment des faits, nous a malheureusement confirmé avoir perdu l’un de ses deux petits chiens dans l’incendie.

L’homme, qui serait sans assurance, a été pris en charge par la Croix-Rouge canadienne et relocalisé dans un hôtel de la région pour quelques jours, le temps de trouver un nouvel endroit où loger. Pour le moment on évalue l’étendue globale des pertes à plus d’une centaine de milliers de dollars.