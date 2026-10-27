Vol dans un conteneur d’articles destinés au presbytère

Windsor – Deux vols dans un conteneur d’articles destinés au presbytère ont été perpétrés le 10 septembre dernier au 34, rue Ambroise-Dearden à Windsor.

Plusieurs individus sont maintenant recherchés par les policiers de la Sûreté du Québec.

Le premier vol a eu lieu vers 14 h 30. « Le montant du vol est inconnu. Le vol s’est fait dans les bacs d’objets à donner », raconte Cathie Faucher, responsable du poste de la MRC du Val-St-François de la Sûreté du Québec.

Le suspect est un homme qui portait un manteau bleu et une casquette. Il avait les cheveux blancs. Il a volé une boîte qu’un citoyen venait de déposer dans le bac.

Autre vol

Un autre vol similaire a été commis vers 19 h 15. « Trois hommes ont ouvert le conteneur d’articles destinés au presbytère. Les trois hommes ont quitté à pied avec des articles; ils sont revenus vers 23h pour faire la même chose », de dire Mme Faucher.

Le premier suspect est un homme d’environ 20 ans qui portait un chandail gris avec des dessins blancs.

Le deuxième suspect est un homme de 20 ans aux cheveux blonds frisés qui portait des vêtements foncés et une casquette.

Finalement, le troisième suspect est un homme de la quarantaine, vêtu de noir.