Elle conduit son triporteur en état d’ébriété

Cleveland – Le 10 octobre, les policiers de la Sûreté du Québec sont intervenus dans trois dossiers de conduite avec les capacités affaiblies.

Vers 19 h 30, les policiers de la SQ ont arrêté une femme de 68 ans alors qu’elle conduisait son triporteur en état d’ébriété sr la route 116, près de l’hôtel Marquis à Cleveland.

« Il y a eu une arrestation pour refus de se soumettre à l’appareil alcotest. Elle aura une charge supplémentaire de refus. Elle a également reçu un avis de condamnation antérieur puisqu’elle est une récidiviste », raconte Cathie Faucher, responsable du poste de la MRC du Val-St-François de la Sûreté du Québec.

Par ailleurs, les policiers de la SQ ont arrêté un autre suspect, cette fois sur le chemin de la Rivière à Cleveland.

L’individu a percuté un véhicule garé en bordure de la route. « La victime était en train de ramasser du métal sur le bord de la route. Elle a subi des blessures, mais on ne craint pas pour sa vie », soutient la policière.

Une prise de sang effectuée au CHUS servira à déterminer le taux d’alcool dans le sang du conducteur au moment de l’impact.

Finalement, les policiers de la Sûreté du Québec sont intervenus dans un troisième dossier alors que le conducteur de 19 ans a passé l’intersection sur un feu jaune.

Il a d’ailleurs échoué le test de l’appareil de détection d’alcool. Il a été transporté au poste de police pour être soumis à l’appareil éthylomètre. Son taux d’alcool était supérieur à 100mg.