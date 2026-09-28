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Faits divers

Une nouvelle opération de sensibilisation « RADAR humain » réalisée à Danville

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Danville — Le retour en classe des dernières semaines amène certainement son lot de rappel aux automobilistes et usagers de la route, de redoubler de prudence et de vigilance aux abords des écoles. 

Ainsi, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC des Sources ont procédé, le lundi 14 septembre dernier, à une activité de sensibilisation à la vitesse en zone scolaire tout près de l’école primaire ADS située sur la rue Water à Danville.

Pour l’occasion deux étudiants, accompagnés et pris en charge par la Sergente Stéphanie Lemay et l’agent Lapierre, étaient vêtus de vestes réfléchissantes à haute visibilité et d’un cinémomètre de type sac à dos muni d’un écran radar, affichant en temps réel la vitesse des véhicules circulant sur la voie publique devant l’établissement scolaire.

Selon les informations recueillies auprès du Sergent Francis Poisson-Rioux, responsable de poste par intérim, l’activité dresse un bilan de plus d’une cinquantaine de véhicules comptabilisés durant l’exercice desquels un constat fut émis pour utilisation de cellulaire au volant et un autre pour un permis sanctionné. 

Toujours selon ce qu’il nous fut possible d’apprendre en lien avec l’initiative de prévention, on ne rapporte aucune interception pour excès de vitesse ou autre manquement au code de la sécurité routière durant cette opération qui a pour principal objectif de créer un visuel concret pour les usagers de la route et ainsi renforcer à la fois la sensibilisation et la prévention en matière de sécurité routière aux abords des écoles du Québec.

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