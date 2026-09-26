Intro par effraction dans une cabane à sucre

Sainte-Anne-de-la-Rochelle — Un homme de 50 ans a été arrêté par les policiers de la Sûreté du Québec pour une introduction par effraction dans une cabane à sucre située à Saint-Anne-de-la-Rochelle.

L’incident est survenu en août dernier. « Le plaignant a appelé la police pour signifier que les caméras de surveillance ont capté un individu alors que personne n’est supposé d’y être », raconte Cathie Faucher, responsable de poste de la Sûreté du Québec pour la MRC du Val-Saint-François.

Un premier véhicule de la SQ n’observe personne sur place. Un deuxième véhicule croise un piéton suspect alors qu’il se dirigeait vers les lieux de l’intro.

L’homme a donc été arrêté. Il a été libéré sous certaines conditions.