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Faits divers

Val-Joli : conduite dangereuse causant des lésions

SQ- Gyrophares et emblème
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Val-Joli — Un homme de 18 ans a été grièvement blessé lorsque le véhicule dans lequel il prenait place a fait des tonneaux avant de finir sa course.

L’accident est survenu sur le 12e rang à Val-Joli. « Il s’agit d’un délit de fuite. C’est une collision avec blessé grave. Le véhicule a été projeté dans les airs et a fait plusieurs tonneaux. Les occupants l’ont abandonné après l’accident. Un seul véhicule est impliqué », raconte la sergente Cathie Faucher, responsable de poste de la Sûreté du Québec pour la MRC du Val-Saint-François.

Le passager du véhicule a été localisé au centre hospitalier. Il souffre de multiples fractures, mais on ne craint pas pour sa vie.

Le conducteur de 19 ans a été arrêté à son domicile. « Il n’y avait pas de blessure apparente », précise la policière.

Une reconstitution de la scène d’accident a été réalisée par les policiers de la Sûreté du Québec.

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