Publicité
Faits divers

Une journée de patrouille en sentiers pour les agents de la SQ et la FQCQ

SQ1
1 / 2

L’événement qui s’est déroulé le samedi 12 septembre dernier aura mené les patrouilleurs à sillonner les artères des sentiers hors route s’étendant de Val-des-Sources à Saint-Adrien.

vues

Wotton — Des policiers de la Sûreté du Québec du poste des Sources sont récemment montés à bord de véhicules tout-terrains et pris d’assaut les sentiers quad de la région, en compagnie de patrouilleurs de la FQCQ. 

L’exercice, qui a été réalisé dans le cadre d’une journée nationale concertée (ONC), visait à appuyer la démarche de sensibilisation, de prévention et de vérification. 

L’événement qui s’est déroulé le samedi 12 septembre dernier aura mené les patrouilleurs à sillonner les artères des sentiers hors route s’étendant de Val-des-Sources à Saint-Adrien. 

En tout ce sont plus d’une trentaine de vérifications qui auront été faites au cours de cette opération pour laquelle le corps policier ne rapporte fort heureusement aucun incident ou constat majeur dans les Sources. 

C’est donc dire que c’est un bilan somme tout positif qui est tiré de cette journée passée dans les sentiers de la MRC des Sources en compagnie des usagers des lieux. Ce type d’intervention permet à la police de rappeler l’importance du respect des règles et de la sécurité en sentiers de quad — VTT.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un incendie réduit une maison mobile en cendres à Danville
Faits diversPublié le 28 septembre 2026

Un incendie réduit une maison mobile en cendres à Danville

Danville  — Un incendie majeur s’est déclaré un peu avant l’heure du diner le mercredi 23 septembre dernier, dans une résidence du 11 de la rue Pierre dans le domaine Boudreau à Danville.  Comme le secteur de la municipalité est situé aux abords de la ville de Val-des-Sources, ce sont une quinzaine de pompiers de la caserne 43 qui ont ...

LIRE LA SUITE
Publicité
Une nouvelle opération de sensibilisation « RADAR humain » réalisée à Danville
Faits diversPublié le 28 septembre 2026

Une nouvelle opération de sensibilisation « RADAR humain » réalisée à Danville

Danville  — Le retour en classe des dernières semaines amène certainement son lot de rappel aux automobilistes et usagers de la route, de redoubler de prudence et de vigilance aux abords des écoles.  Ainsi, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC des Sources ont procédé, le lundi 14 septembre dernier, à une activité de ...

LIRE LA SUITE
Publicité
Intro par effraction dans une cabane à sucre
Faits diversPublié le 26 septembre 2026

Intro par effraction dans une cabane à sucre

Sainte-Anne-de-la-Rochelle  — Un homme de 50 ans a été arrêté par les policiers de la Sûreté du Québec pour une introduction par effraction dans une cabane à sucre située à Saint-Anne-de-la-Rochelle. L’incident est survenu en août dernier. « Le plaignant a appelé la police pour signifier que les caméras de surveillance ont ...

LIRE LA SUITE
Publicité