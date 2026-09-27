Une journée de patrouille en sentiers pour les agents de la SQ et la FQCQ

L’événement qui s’est déroulé le samedi 12 septembre dernier aura mené les patrouilleurs à sillonner les artères des sentiers hors route s’étendant de Val-des-Sources à Saint-Adrien.

Wotton — Des policiers de la Sûreté du Québec du poste des Sources sont récemment montés à bord de véhicules tout-terrains et pris d’assaut les sentiers quad de la région, en compagnie de patrouilleurs de la FQCQ.

L’exercice, qui a été réalisé dans le cadre d’une journée nationale concertée (ONC), visait à appuyer la démarche de sensibilisation, de prévention et de vérification.

L’événement qui s’est déroulé le samedi 12 septembre dernier aura mené les patrouilleurs à sillonner les artères des sentiers hors route s’étendant de Val-des-Sources à Saint-Adrien.

En tout ce sont plus d’une trentaine de vérifications qui auront été faites au cours de cette opération pour laquelle le corps policier ne rapporte fort heureusement aucun incident ou constat majeur dans les Sources.