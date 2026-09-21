Actes de vandalisme répétés à Stoke

Stoke — Les actes de vandalisme répétés sur le territoire de Stoke préoccupent le maire Étienne-Alexis Boucher.

« Nous trouvons la situation vraiment déplorable. La municipalité aime se concentrer à améliorer le milieu de vie de ses citoyens. Lorsque nous sommes toujours à réparer des bris de vandalisme, c’est de l’énergie que nous ne plaçons pas dans l’amélioration du milieu de vie. C’est déplorable ! Ça vient porter atteinte au concept de vivre ensemble », dénonce le maire de Stoke.

Des toilettes ont été détruites au parc 3R. Des tables ont été jetées à l’eau au camp St-Pat’s alors que les lieux ne sont pas encore accessibles à la population. Des panneaux ont été volés.

« Lorsque les toilettes sont fermées durant plusieurs semaines à cause de bris, les citoyens ne peuvent pas profiter des infrastructures en place mises à leur disposition par la municipalité. Par exemple, il n’est pas évident pour une jeune famille de pratiquer des sports d’équipe, comme le soccer et le baseball sans avoir la possibilité d’accéder à des toilettes durant quelques heures », soutient M. Boucher.

Les autorités municipales prennent au sérieux ces gestes de vandalisme contre les installations municipales. Des plaintes ont été formulées à la Sûreté du Québec. « La municipalité a porté plainte à la SQ pour les actes de vandalisme commis au parc 3R. La Sûreté du Québec a ouvert une enquête. Où en est rendue cette enquête-là ? Je ne saurai donner l’information exacte. Chose certaine, comme administration, nous ne pouvons pas laisser la situation aller et ne rien faire. Et ça nous permet de lancer un signal à la population : nous prenons ces gestes déplorables au sérieux parce que nous voulons que ça arrête », de dire le premier magistrat.

« Ce qui nous préoccupe, c’est l’impact de ces actes sur l’utilisation de ces infrastructures par les citoyens, poursuit-il. Le montant des dégâts n’est pas très élevé. Quelques milliers de dollars au plus. »

Camp St-Pat’s

Il faut rappeler que la population n’a pas encore accès au camp St-Pat’s. « Nous aurions voulu le rendre accessible au cours de l’été. Malheureusement, pour un paquet de raisons, nous n’avons pas été en mesure encore de rendre cet endroit assez sécuritaire. Ça prend entre autres des assurances », précise M. Boucher.

Par ailleurs, le 22 octobre, à 19 h, une soirée d’information se tiendra au centre communautaire de Stoke pour faire de point sur le projet du camp St-Pat’s.

« Nous allons même dévoiler le nouveau nom. Nous allons aussi faire une annonce concernant l’ouverture partielle du camp », souligne le maire de Stoke.

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