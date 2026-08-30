Poursuite policière : un fuyard de 19 ans termine sa course contre un tracteur de ferme

Val-des-Sources — Une poursuite policière, survenue en début de soirée le mardi 18 août dernier, s’est plutôt mal terminée pour un conducteur fuyard âgé de seulement 19 ans. En effet, ce dernier a finalement mis fin à son escapade illégale après être entré en collision avec un tracteur de ferme qui s’engageait sur la voie publique 255 dans le secteur de Saint-Félix de Kingsey.

L’intervention policière s’est amorcée vers 18 h 30 du côté de la 3e avenue à Val-des-Sources, alors que les policiers de la Sûreté du Québec du poste de Wotton répondaient à un signalement pour une tentative de fraude de type faux représentant. À leur arrivée sur les lieux, les agents ont rapidement localisé le véhicule suspect et tenté de le faire immobiliser, mais le conducteur refusant d’obtempérer, celui-ci déclencha alors une poursuite automobile. Bien que les agents aient tenté d’intercepter le fuyard au moyen d’un tapis à clous (hérisson à pointe creuse), ce dernier est parvenu à esquiver le tout et poursuivre sa route.

Après une poursuite étalée sur plusieurs kilomètres, le véhicule suspect s’est finalement pour le moins « brutalement immobilisé » dans le secteur de la route 255 à Saint-Félix-de-Kingsey à la suite de la collision ci-haut mentionnée avec le véhicule agricole. Le fuyard a été transporté à l’hôpital pour soigner ses blessures, tandis que le conducteur du tracteur n’a heureusement subi que des blessures légères. Selon des informations obtenues auprès de la Sûreté du Québec, des effectifs des postes de Richmond, Victoriaville et Drummondville ont aussi été mobilisés par cette intervention.

Un patrouilleur spécialisé en enquête-collision s’est rendu sur place afin de procéder à l’analyse de la scène, ce qui a nécessité la fermeture de la route 255 et le détournement de la circulation jusqu’à sa réouverture vers 4 h 30 le lendemain matin. Un avis de grand excès de vitesse a été remis à un jeune conducteur, qui a également vu son permis de conduire être suspendu pour une semaine et sa voiture être confisquée et retenue pendant l’enquête.

Toujours selon ce qu’il nous fut possible d’apprendre, l’individu qui proviendrait vraisemblablement de la grande région métropolitaine devra être rencontré sous peu par les enquêteurs et ce dernier pourrait faire face à d’éventuelles accusations, notamment pour fraude, fuite et conduite dangereuse.