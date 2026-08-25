Mise en garde en matière de fraude de type « faux représentant »

Actualités-L’Étincelle — La Sûreté du Québec souhaite mettre en garde la population à propos d’un stratagème de fraude de type « faux représentant » signalé dans la MRC Val-St-François et dans la MRC des Sources.

Plus d’une dizaine d’événements ont été signalés en 24 heures. Malheureusement, certains avec des pertes monétaires.

Dans ce type de fraude, le fraudeur communique avec la victime par téléphone en se faisant passer pour un policier, un employé d’équifax ou un représentant d’une institution financière.

Il prétend que la personne visée ferait l’objet d’une fraude ou d’une enquête en cours, puis tente d’obtenir des renseignements personnels ou financiers sous prétexte de « vérifier » ou de « régulariser » la situation.

Dans plusieurs cas, le fraudeur était déjà en possession d’informations personnelles de la victime. Le fraudeur va même jusqu’à demander de remettre les cartes bancaires dans une enveloppe et/ou de l’argent comptant pour venir les récupérer.

La fraude du « faux représentant » est un phénomène en croissance au Québec, qui cible délibérément les personnes aînées les plus vulnérables.

La Sûreté du Québec rappelle à la population d’être vigilante :il ne faut jamais divulguer de renseignements personnels ou bancaires par téléphone ;

Aucun policier ou représentant (institution financière, agence) ne demandera les informations personnelles à une personne, ni son NIP, ni ses cartes bancaires, des bijoux ou de l’argent. En cas de doute, il faut raccrocher et contacter le 9-1-1 ou l’institution financière.

Toute personne qui croit avoir été ciblée par ce type de fraude est invitée à signaler l’événement à la Sûreté du Québec ainsi qu’au Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501. La vigilance de la population demeure essentielle afin de prévenir ce type de stratagème.