Du car surfing qui coûte cher !
Windsor – Les policiers de la Sûreté du Québec sont intervenus dans une affaire de car surfing survenue le 6 juillet dernier vers 22 h à Windsor.
« Un pick up immobilisé sur la 5e avenue près du dépanneur Renaud avec des gens qui embarquaient dans la boîte de pick up a été vu par les policiers. Il a pris la route et a été intercepté sur la rue Ambroise-Dearden avec sept occupants à bord », raconte la sergente Marie-Hélène Bélisle-Veilleux, superviseure de relève à la SQ.
Quatre adolescents étaient cachés dans la boîte de pick up; il y avait un conducteur majeur et deux autres occupants mineurs à bord de l’habitacle. Il n’y a pas eu de conduite dangereuse et il s’est immobilisé rapidement.
Tous ont reçu un constat d’infraction, sauf un adolescent qui n’avait pas l’âge minimum de 14 ans pour en recevoir un.
« Nul ne peut, alors que le véhicule routier est en mouvement, se tenir ou prendre place sur le marchepied, sur une partie extérieure du véhicule, dans la benne ou la caisse du véhicule ou tolérer qu’une telle pratique ait lieu », indique la loi.
Ces infractions sont assorties d’amendes de 1000$ + frais (total 1593$) pour une personne majeure et 750$ + frais (total 961$) pour une personne mineure avec 12 points d’inaptitude pour chacun.
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