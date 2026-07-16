Un homme de Windsor luttait pour sa vie…

Windsor - Un homme de Windsor luttait toujours pour sa vie à la suite d’une embardée survenue le 11 juillet vers 3 h 45 sur l’autoroute 55 à la hauteur de Sherbrooke.

L’embardée a impliqué un seul véhicule. « Selon les premières informations, le véhicule circulait en direction nord lorsque, pour une raison qui reste à déterminer, le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule qui a traversé le terre-plein central avant de terminer sa course dans la voie de gauche en direction sud », raconte Kim Cormier, porte-parole de la Sûreté du Québec

Le conducteur, un homme de 24 ans, de Windsor, a été transporté dans un centre hospitalier pour recevoir les soins pour des blessures graves. « Nous pouvons craindre pour sa vie », ajoute Mme Cormier.

Une enquête est en cours pour faire la lumière sur l’événement. Un reconstitutionniste en enquête collision de la Sûreté du Québec s’est rendu sur les lieux pour établir les causes et circonstances entourant l’événement.

L’autoroute 55 entre le kilomètre 62 et le kilomètre 71 a été fermée à la circulation en direction sud afin de permettre le travail des enquêteurs. Une des voies en direction nord a également été inaccessible une partie de la journée.