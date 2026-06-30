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Faits divers

Pris en flagrant délit de vol sur l’ancien site de mine Jeffrey

Pris en flagrant délit de vol sur l’ancien site de mine Jeffrey
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Val-des-Sources — Au cours de la journée du samedi 13 juin dernier, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de Wotton ont répondu à un appel de se rendre sur l’ancien site de mine Jeffrey. Sur place, les agents ont appréhendé deux suspects pris en flagrant délit de vol. 

Les suspects, des résidents de la région bien connus des milieux policiers, s’affairaient à s’emparer d’outils et de matières métalliques au moment des faits. 

Arrêtés puis relâchés sous conditions avec promesse de comparaître en septembre prochain à la cour criminelle Sherbrooke, les deux hommes, âgés respectivement de la mi-vingtaine et au début de la quarantaine, ont aussi vu leur véhicule de type camionnette être saisi à titre de bien infractionnel parce que celui-ci a servi à perpétrer l’infraction.

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