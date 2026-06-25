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Faits divers

Quelques heures après l’ouverture

La Maison des jeunes de Richmond victime d’un vol

La Maison des jeunes de Richmond victime d’un vol
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Richmond — À peine quelques heures après l’ouverture de notre nouvelle Maison des jeunes de Richmond, aménagée grâce à des investissements importants de la Ville, une entrée par effraction et un vol y ont été commis.

« Nous avons travaillé fort pour offrir à nos jeunes un lieu sécuritaire, moderne et accueillant. Ces gestes irresponsables portent atteinte non seulement à des biens matériels, mais aussi aux efforts déployés par toute une communauté pour améliorer leur qualité de vie », déplore le maire de Richmond, Kevin Stoddard.

« Malgré tout, ajoute-t-il, nous ne nous laisserons pas décourager. Nous allons continuer d’investir dans nos infrastructures, dans nos services et surtout dans nos jeunes. Ils méritent mieux que ce genre de geste. »

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