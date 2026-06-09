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Faits divers

Intercepté à 144 km/h sur la route 249 à Saint-Georges-de-Windsor

Intercepté à 144 km/h sur la route 249 à Saint-Georges-de-Windsor
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Saint-Georges-de-Windsor— Le lundi 25 mai dernier, à 16 h 39, soit moins de deux jours après la terrible sortie de route qui a coûté la vie à deux adolescents sur la route 249 à Saint-Georges-de-Windsor, un automobiliste de 23 ans a été intercepté pour grand excès de vitesse (GEV) et ce, tout près du lieu de l’accident. 

Le conducteur, un résident de la MRC des Sources, a ainsi été capté par les agents de la Sûreté du Québec du poste des Sources, circulant à une vitesse de 144 km/h dans une zone dotée de vallons, où la limite permise est de 90 km/h. 

Le jeune homme s’est vu émettre un constat d’infraction de 872 $ et dix points d’inaptitude à son dossier en plus de voir son permis de conduire être suspendu sur-le-champ pour une période de sept jours. 

Les informations obtenues auprès de la SQ des Sources nous indiquent qu’à la lueur des derniers événements, une attention particulière et une présence accrue seront portées à ce secteur par les policiers au cours des prochaines semaines.

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