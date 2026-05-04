Interceptée à 80 km/h dans une zone scolaire
Saint-Georges-de-Windsor — Le lundi 20 avril dernier, les policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté dans le secteur de Saint-Georges-de-Windsor, un véhicule circulant à une vitesse de 80 km/h dans une zone scolaire où la limite permise est établie à 30 km/h.
En raison de l’application automatique du doublement des amendes pour excès de vitesse en zone scolaire pendant les heures d’activité, une conductrice de la quarantaine, originaire de la région et n’ayant jamais eu affaire à la justice, s’est vu délivrer un avis de contravention pour un excès de vitesse grave (GEV) d’un montant total de 872 $.
De plus, son permis de conduire a été suspendu pendant une semaine et dix points d’inaptitude ont été ajoutés à son dossier de conduite.
Il est important de rappeler l’importance de toujours respecter les limites de vitesse pour la sécurité de tous et de redoubler de prudence, notamment à l’approche des parcs, aires de jeu et établissements scolaires.
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