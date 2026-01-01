X
Rechercher
Publicité

Un incendie détruit une partie d’un garage-entrepôt sur la 6e avenue à Val-des-Sources

durée 3 mars 2026 | 07h55

Val-des-Sources — Il était aux environs de 19 h 50 le mercredi 25 février dernier lorsque les pompiers de Val-des-Sources ont reçu un appel concernant un bâtiment en flamme au 281 de la 6e avenue; l’alerte générale aura aussitôt déployé 21 sapeurs sur les lieux.

À l’arrivée des premiers intervenants, le feu cherchait déjà à s’échapper de la toiture de la partie arrière du bâtiment de type garage-entrepôt.

Le défi primaire pour les pompiers aura été d’éloigner rapidement un important réservoir de propane de la source de chaleur, afin d’éviter des problématiques accentuées.

Il aura fallu un peu plus de 3 h 30 aux membres de la brigade 43 pour venir à bout des flammes qui se sont limitées à la partie arrière du garage, laquelle se retrouvait séparée du reste du bâtiment de l’intérieur par l’entremise d’une cloison complète.

Il est à noter que le service de protection incendie a dû faire appel à une pelle mécanique pour écraser la partie ravagée par le feu et ainsi tenter d’enrayer au maximum les possibilités de reprises de foyers d’incendie.

On ne connait pas encore les causes du brasier pour le moment, mais des analyses sont en cours afin d’aider à déterminer ce qui aurait pu mener à l’événement.

Personne n’était sur les lieux au moment des faits et on ne rapporte fort heureusement aucun blessé durant l’intervention. On évalue les dommages à quelques dizaines de milliers de dollars.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Des canards périssent dans un incendie à Val-Joli

17 février 2026 | 15h21

Des canards périssent dans un incendie à Val-Joli

Val-Joli — Un incendie a complètement détruit un bâtiment agricole qui abritait un élevage de canards à Val-Joli. Les pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor ont reçu l’appel mardi matin vers 4 h 10 pour un feu de bâtiment agricole sur le 12e rang. « Les deux casernes de Windsor étaient en alerte générale. Nous ...

LIRE LA SUITE
Poursuites policières et arrestation de quatre individus

10 février 2026 | 0h00

Poursuites policières et arrestation de quatre individus

Windsor — À la suite de deux poursuites, les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François ont mis la main au collet de quatre individus, tous originaires du Nouveau-Brunswick, qui sont maintenant accusés de poursuite, de conduite dangereuse, d’entrave, de vol de véhicules, d’introduction par effraction, de bris de condition et de ...

LIRE LA SUITE
Mise en garde face à la circulation de faux billets de 100 $ dans la région

9 février 2026 | 0h00

Mise en garde face à la circulation de faux billets de 100 $ dans la région

Wotton — Depuis quelques semaines des informations circulent à l’effet que de faux billets de 100 $ auraient été retrouvés en circulation un peu partout en Estrie et au Centre-du-Québec.  Or, le service de police de la Sûreté du Québec du poste des Sources désire mettre en garde la population que des contrefaçons du genre ont aussi récemment ...

LIRE LA SUITE