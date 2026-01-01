X
Poursuites policières et arrestation de quatre individus

durée 10 février 2026 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — À la suite de deux poursuites, les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François ont mis la main au collet de quatre individus, tous originaires du Nouveau-Brunswick, qui sont maintenant accusés de poursuite, de conduite dangereuse, d’entrave, de vol de véhicules, d’introduction par effraction, de bris de condition et de complots.

L’affaire débute le samedi 24 janvier, sur la rue Principale Sud, à Windsor. Vers 1 h du matin, les policiers ont capté un véhicule à 110 km/h. Une poursuite s’en est suivi sur une distance de 20 kilomètres. 

« Le suspect s’est rendu jusqu’à Bromptonville et il a repris l’autoroute 55 en direction nord vers Drummondville. Un tapis à clous a été déployé à la hauteur de la sortie pour Saint-François-Xavier-de-Brompton. Le véhicule suspect s’est alors enlisé dans la neige dans un fossé. L’individu est sorti de son véhicule pour poursuivre sa course à pied. Il a été rattrapé par les agents de la MRC du Val-Saint-François puis arrêté », raconte la sergente Cathie Faucher, responsable du poste de la Sûreté du Québec à Richmond.

Le suspect conduisait un véhicule volé au Nouveau-Brunswick. « Nous avons alors reçu l’information qu’un pick-up de la municipalité de Val-Joli avait été volé. Il se dirigerait vers Drummondville », soutient Mme faucher.

La SQ de Drummondville a donc été avisée. Le véhicule a été localisé. Les trois suspects avaient également volé un véhicule à Drummondville. 

Ils ont tous été détenus et ils ont comparu le lendemain au palais de justice.

