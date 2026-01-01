Mise en garde face à la circulation de faux billets de 100 $ dans la région

Wotton — Depuis quelques semaines des informations circulent à l’effet que de faux billets de 100 $ auraient été retrouvés en circulation un peu partout en Estrie et au Centre-du-Québec.

Or, le service de police de la Sûreté du Québec du poste des Sources désire mettre en garde la population que des contrefaçons du genre ont aussi récemment faite des victimes dans la MRC, alors que deux commerces de Val-des-Sources se sont retrouvés avec de faux billets dans leurs coffres. On nous confirme donc qu’un dossier est actuellement ouvert en lien avec ces deux occurrences.

Pour le moment on ne signale qu’un seul billet par endroit, mais l’enquête se poursuit afin de tenter d’élucider cette affaire.

« Actuellement, on parle de cas isolé et on souhaite simplement sensibiliser la population à la situation, car celle-ci semble être présente dans les régions voisines de la nôtre. On rappelle que si des personnes ont en leur possession des billets qu’elles jugent douteux, elles peuvent vérifier leur authenticité en utilisant des techniques, comme le toucher de la texture du billet, la visualisation de la partie holographique et la présence de relief sur celui-ci. Plusieurs informations pertinentes sur les façons de déceler des billets contrefaits se retrouvent également en ligne sur le site de la banque du Canada au www.banqueducanada.ca. Toutefois, si le doute persiste, on peut consulter notre institution financière de même que contacter le service de police afin d’obtenir de l’assistance. Il est bien entendu très important de signaler tout billet de ce type aux autorités. », de commenter le Sergent Francis Poisson-Rioux, responsable de poste par intérim pour le secteur des Sources.

Ce dernier nous confia que la SQ travaille de concert avec la Gendarmerie royale du Canada dans ce dossier et que les billets illégaux ont d’ailleurs été remis à ces derniers pour fin d’enquête.