Des canards périssent dans un incendie à Val-Joli

Val-Joli — Un incendie a complètement détruit un bâtiment agricole qui abritait un élevage de canards à Val-Joli.

Les pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor ont reçu l’appel mardi matin vers 4 h 10 pour un feu de bâtiment agricole.

« Les deux casernes de Windsor étaient en alerte générale. Nous avions aussi l’entraide automatique du service des incendies de Sherbrooke pour le camion-citerne. Nous avons également mobilisé le service des incendies de Stoke pour une autre citerne. Nous avions donc quatre camions-citernes pour cet appel. Saint-Claude nous a fourni du personnel supplémentaire », souligne Carl Bourget, directeur des opérations à la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor.

Bien sûr, parce que l’incendie s’est déclaré en secteur rural, la problématique première de ce malheureux événement était l’approvisionnement en eau. « L’alimentation en eau a été un enjeu important ; tout s’est bien déroulé pendant l’intervention », assure le chef aux opérations.

Les pompiers se sont alors attaqués à un bâtiment en embrasement généralisé avec un effondrement partiel de la structure. « Nous nous sommes assurés de protéger les bâtiments adjacents avec une stratégie défensive », raconte M. Bourget.

Les pompiers ont ensuite fait appel à une pelle excavatrice de la compagnie Excavation Nault de Val-Joli. « Nous avons donc pu accéder à l’intérieur du bâtiment d’une façon sécuritaire », de dire le pompier de Windsor.

La cause est toujours en investigation. La Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor demeure maître d’œuvre de l’enquête. Le dossier n’a pas été transféré à la SQ. « Nous n’avions pas de motif raisonnable pour le faire », ajoute M. Bourget.

Il s’agit d’une perte totale pour ce bâtiment agricole. L’intervention a pris fin vers 9 h mardi matin. Une trentaine de pompiers y ont pris part.