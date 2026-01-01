X
Rechercher
Publicité

Des canards périssent dans un incendie à Val-Joli

durée 17 février 2026 | 15h21
Par Ghislain Allard

Journaliste

Val-Joli — Un incendie a complètement détruit un bâtiment agricole qui abritait un élevage de canards à Val-Joli.

Les pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor ont reçu l’appel mardi matin vers 4 h 10 pour un feu de bâtiment agricole.

« Les deux casernes de Windsor étaient en alerte générale. Nous avions aussi l’entraide automatique du service des incendies de Sherbrooke pour le camion-citerne. Nous avons également mobilisé le service des incendies de Stoke pour une autre citerne. Nous avions donc quatre camions-citernes pour cet appel. Saint-Claude nous a fourni du personnel supplémentaire », souligne Carl Bourget, directeur des opérations à la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor.

Bien sûr, parce que l’incendie s’est déclaré en secteur rural, la problématique première de ce malheureux événement était l’approvisionnement en eau. « L’alimentation en eau a été un enjeu important ; tout s’est bien déroulé pendant l’intervention », assure le chef aux opérations.

Les pompiers se sont alors attaqués à un bâtiment en embrasement généralisé avec un effondrement partiel de la structure. « Nous nous sommes assurés de protéger les bâtiments adjacents avec une stratégie défensive », raconte M. Bourget.

Les pompiers ont ensuite fait appel à une pelle excavatrice de la compagnie Excavation Nault de Val-Joli. « Nous avons donc pu accéder à l’intérieur du bâtiment d’une façon sécuritaire », de dire le pompier de Windsor.

La cause est toujours en investigation. La Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor demeure maître d’œuvre de l’enquête. Le dossier n’a pas été transféré à la SQ. « Nous n’avions pas de motif raisonnable pour le faire », ajoute M. Bourget.

Il s’agit d’une perte totale pour ce bâtiment agricole. L’intervention a pris fin vers 9 h mardi matin. Une trentaine de pompiers y ont pris part.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Poursuites policières et arrestation de quatre individus

10 février 2026 | 0h00

Poursuites policières et arrestation de quatre individus

Windsor — À la suite de deux poursuites, les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François ont mis la main au collet de quatre individus, tous originaires du Nouveau-Brunswick, qui sont maintenant accusés de poursuite, de conduite dangereuse, d’entrave, de vol de véhicules, d’introduction par effraction, de bris de condition et de ...

LIRE LA SUITE
Mise en garde face à la circulation de faux billets de 100 $ dans la région

9 février 2026 | 0h00

Mise en garde face à la circulation de faux billets de 100 $ dans la région

Wotton — Depuis quelques semaines des informations circulent à l’effet que de faux billets de 100 $ auraient été retrouvés en circulation un peu partout en Estrie et au Centre-du-Québec.  Or, le service de police de la Sûreté du Québec du poste des Sources désire mettre en garde la population que des contrefaçons du genre ont aussi récemment ...

LIRE LA SUITE
Plusieurs vols dans la région

3 février 2026 | 0h00

Plusieurs vols dans la région

Val-Saint-François – Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François ont mis la main au collet d’un homme et d’une femme qui sont maintenant accusés de vols, de méfaits et de recel.  L’arrestation a eu lieu à Durham-Sud le 20 janvier dernier. « Ils ont dérobé une remorque dans le secteur de Valcourt, un camion-tracteur et une autre ...

LIRE LA SUITE