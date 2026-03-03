Un incendie détruit une partie d’un garage-entrepôt sur la 6e avenue à Val-des-Sources
Val-des-Sources — Il était aux environs de 19 h 50 le mercredi 25 février dernier lorsque les pompiers de Val-des-Sources ont reçu un appel concernant un bâtiment en flamme au 281 de la 6e avenue; l’alerte générale aura aussitôt déployé 21 sapeurs sur les lieux.
À l’arrivée des premiers intervenants, le feu cherchait déjà à s’échapper de la toiture de la partie arrière du bâtiment de type garage-entrepôt.
Le défi primaire pour les pompiers aura été d’éloigner rapidement un important réservoir de propane de la source de chaleur, afin d’éviter des problématiques accentuées.
Il aura fallu un peu plus de 3 h 30 aux membres de la brigade 43 pour venir à bout des flammes qui se sont limitées à la partie arrière du garage, laquelle se retrouvait séparée du reste du bâtiment de l’intérieur par l’entremise d’une cloison complète.
Il est à noter que le service de protection incendie a dû faire appel à une pelle mécanique pour écraser la partie ravagée par le feu et ainsi tenter d’enrayer au maximum les possibilités de reprises de foyers d’incendie.
On ne connait pas encore les causes du brasier pour le moment, mais des analyses sont en cours afin d’aider à déterminer ce qui aurait pu mener à l’événement.
Personne n’était sur les lieux au moment des faits et on ne rapporte fort heureusement aucun blessé durant l’intervention. On évalue les dommages à quelques dizaines de milliers de dollars.
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