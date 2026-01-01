Plusieurs vols dans la région

Val-Saint-François – Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François ont mis la main au collet d’un homme et d’une femme qui sont maintenant accusés de vols, de méfaits et de recel.

L’arrestation a eu lieu à Durham-Sud le 20 janvier dernier. « Ils ont dérobé une remorque dans le secteur de Valcourt, un camion-tracteur et une autre remorque dans celui de Montréal, en plus de perpétrer des cambriolages et des actes de vandalisme au magasin RPM de Melbourne », indique la sergente-détective Cathie Faucher, qui est responsable du poste de la Sûreté du Québec de Richmond.

Les deux individus ont donc été interrogés durant une journée complète par les policiers. Ils ont été libérés sous promesse de comparaître avec des conditions à respecter.

« Nous avons fait une perquisition à leur domicile et nous avons retrouvé plusieurs articles volés qui seront redonnés à leur propriétaire », raconte Mme Faucher.

Par ailleurs, les policiers de la SQ ont assisté les enquêteurs de Revenu Québec lors d’une perquisition pour fraude fiscale à Saint-Denis-de-Brompton au domicile d’un individu.

Le suspect a collaboré avec Revenu Québec. La perquisition a duré toute la journée de 6 h 30 à 17 h 30.