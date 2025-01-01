X
La vitesse et l’alcool ne sont pas en cause dans l’accident de Danville

durée 21 décembre 2025 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Danville — L’enquête sur l’accident survenu le 27 novembre dernier, où une étudiante a été happée à sa descente de l’autobus scolaire sur la rue Water à Danville, exclut la possibilité d’un acte criminel.

Rappelons que l’accident s’est produit en début de soirée lorsqu’un individu a omis d’immobiliser son véhicule à l’arrêt obligatoire déployé par l’autobus scolaire, happant du même coup l’adolescente.

Celle-ci s’en est sorti presque miraculeusement avec quelques courbatures, mais fort heureusement sans blessures sérieuses.

Elle fut conduite au centre hospitalier par mesure préventive dont elle a obtenu son congé quelques heures plus tard. Selon les informations fournies par le Sergent Francis Poisson-Rioux du poste de la Sûreté du Québec de Wotton, l’alcool et la vitesse ne sont pas en causes, mais une vision difficile à ce moment, jumelée à un moment d’inattention, auront vraisemblablement mené à la violente collision.

Le conducteur d’un certain âge s’est vu remettre un constat d’infraction de plus de 200 $ et neuf points d’inaptitude, la possibilité d’une demande d’évaluation concernant la capacité de conduite n’est toutefois présentement pas exclue dans ce dossier.

Il est important de rappeler que le code de la sécurité routière exige à tout conducteur d’immobiliser complètement son véhicule à un minimum de cinq mètres d’un autobus scolaire dont les feux rouges clignotants ou le panneau d’arrêt sont activés.

