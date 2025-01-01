X
Vol qualifié au Couche-Tard

durée 16 décembre 2025 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC du Val-Saint-François sont intervenus, jeudi, vers 2 h 30 du matin, au dépanneur Couche-Tard à Windsor, pour un vol qualifié.

« Selon les premières constatations, à la suite d’un vol qualifié, les trois suspects cagoulés se seraient emparés du contenu du tiroir-caisse et de paquets de cigarettes. » Heureusement, personne n’a été blessé dans cet événement », raconte Valérie Beauchamps, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Un technicien en l’identité judiciaire s’est déplacé sur les lieux pour analyser la scène au dépanneur de la rue Saint-Georges. L’enquête est toujours en cours. À l’heure de mettre sous presse, il n’y avait toujours pas d’arrestation.

