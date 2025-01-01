Capté à 142 km/h dans une zone de 90 km/h à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Lors d’une opération en sécurité routière tenue en fin de soirée, les policiers de la sûreté du Québec ont capté un véhicule de marque Toyota Yaris circulant à une vitesse de 142 km/h dans une zone où la limite permise est de 90 km/h sur la route 255 à la hauteur de Val-des-Sources.

Le conducteur âgé dans le début de la vingtaine s’est alors vu remettre un constat de 868 $ et 10 points d’inaptitude. Détenteur d’un permis de conduire probatoire, le jeune homme a vu celui-ci être suspendu sur le champ pour une période de sept jours.