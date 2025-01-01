Sauvé par les policiers et par les ambulanciers

Windsor - La rapidité d’intervention des policiers et du service ambulanciers a permis de sauver la vie d’un homme de 57 ans à Windsor.

« L’homme a fait un infarctus et est tombé en arrêt cardio-respiratoire. Les policiers ont commencé les manœuvres de réanimation suivie de l’assistance des ambulanciers à leur arrivée », raconte la sergente Cathie Faucher, responsable du poste de la Sûreté du Québec à Richmond.

L’homme a été pris en charge par le CHUS Fleurimont; il a été opéré et son état s’est stabilisé en soirée.