X
Rechercher
Publicité

Perquisition pour des stupéfiants et pour des cigarettes de contrebande

durée 13 décembre 2025 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Richmond — Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François ont mis la main dernièrement sur des stupéfiants et sur des cigarettes de contrebande.

Dans ce sens, les policiers de la SQ ont procédé, le 30 octobre dernier, à une perquisition dans un appartement de la rue Gouin à Richmond.

Ainsi, les policiers ont pu saisir des cigarettes non identifiées, du cannabis en cocottes séchées, deux plants de cannabis, des méthamphétamines et des médicaments d’ordonnance. Ils ont également mis la main sur 36 cartons de 200 cigarettes, 18 paquets de 20 cigarettes, 9 paquets de 25 cigarettes et 5 cigarettes à l’unité.

Un suspect de 60 ans a été arrêté ; il devra maintenant faire face à la justice.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Introduction dans un immeuble de la rue Fréchette à Val-des-Sources

12 décembre 2025 | 0h00

Introduction dans un immeuble de la rue Fréchette à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Le mercredi 5 novembre aux environs de 6 h, les policiers ont reçu un signalement concernant la présence de deux suspects dans un immeuble à logement de la rue Fréchette à Val-des-Sources. Sur place, les agents ont découvert un homme et une femme s’étant introduits sans autorisation dans un logement inhabité de ...

LIRE LA SUITE
Manœuvre dangereuse en motocyclette

30 novembre 2025 | 0h00

Manœuvre dangereuse en motocyclette

Val-des-Sources - En déplacement à bord d’un véhicule banalisé sur le boulevard Saint-Luc à Val-des-Sources, les policiers ont été témoins d’une motocyclette circulant sur la roue arrière. En opération de suivi suite à l’événement, la dangereuse manœuvre fut répétée quelques rues plus loin et la jeune conductrice d’une vingtaine d’années fut ...

LIRE LA SUITE
Deux perquisitions sur la 2e Avenue à Windsor

28 novembre 2025 | 0h00

Deux perquisitions sur la 2e Avenue à Windsor

Windsor — Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François ont effectué deux perquisitions à deux adresses différentes sur la 2e Avenue à Windsor. Des stupéfiants ont alors été saisis. L’opération s’est déroulée le 6 novembre. À première adresse, les policiers de la SQ ont mis la main sur 39,52 grammes de substance utilisée pour ...

LIRE LA SUITE