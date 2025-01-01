Perquisition pour des stupéfiants et pour des cigarettes de contrebande

Richmond — Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François ont mis la main dernièrement sur des stupéfiants et sur des cigarettes de contrebande.

Dans ce sens, les policiers de la SQ ont procédé, le 30 octobre dernier, à une perquisition dans un appartement de la rue Gouin à Richmond.

Ainsi, les policiers ont pu saisir des cigarettes non identifiées, du cannabis en cocottes séchées, deux plants de cannabis, des méthamphétamines et des médicaments d’ordonnance. Ils ont également mis la main sur 36 cartons de 200 cigarettes, 18 paquets de 20 cigarettes, 9 paquets de 25 cigarettes et 5 cigarettes à l’unité.

Un suspect de 60 ans a été arrêté ; il devra maintenant faire face à la justice.