Introduction dans un immeuble de la rue Fréchette à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Le mercredi 5 novembre aux environs de 6 h, les policiers ont reçu un signalement concernant la présence de deux suspects dans un immeuble à logement de la rue Fréchette à Val-des-Sources.

Sur place, les agents ont découvert un homme et une femme s’étant introduits sans autorisation dans un logement inhabité de l’édifice.

Bien connu du service policier de la région, l’un des deux suspects était d’ailleurs sous le coup d’un mandat d’arrestation. Expulsés des lieux, ces derniers ont été libérés par promesse de comparaitre.