Manœuvre dangereuse en motocyclette

Val-des-Sources - En déplacement à bord d’un véhicule banalisé sur le boulevard Saint-Luc à Val-des-Sources, les policiers ont été témoins d’une motocyclette circulant sur la roue arrière.

En opération de suivi suite à l’événement, la dangereuse manœuvre fut répétée quelques rues plus loin et la jeune conductrice d’une vingtaine d’années fut finalement interceptée sur la rue Saint-Louis.

Celle-ci s’est vu remettre un constat de 1586 $ et quatre points d’inaptitude.