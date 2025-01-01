X
Rechercher
Publicité

Manœuvre dangereuse en motocyclette

durée 30 novembre 2025 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources - En déplacement à bord d’un véhicule banalisé sur le boulevard Saint-Luc à Val-des-Sources, les policiers ont été témoins d’une motocyclette circulant sur la roue arrière.

En opération de suivi suite à l’événement, la dangereuse manœuvre fut répétée quelques rues plus loin et la jeune conductrice d’une vingtaine d’années fut finalement interceptée sur la rue Saint-Louis.

Celle-ci s’est vu remettre un constat de 1586 $ et quatre points d’inaptitude.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Deux perquisitions sur la 2e Avenue à Windsor

28 novembre 2025 | 0h00

Deux perquisitions sur la 2e Avenue à Windsor

Windsor — Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François ont effectué deux perquisitions à deux adresses différentes sur la 2e Avenue à Windsor. Des stupéfiants ont alors été saisis. L’opération s’est déroulée le 6 novembre. À première adresse, les policiers de la SQ ont mis la main sur 39,52 grammes de substance utilisée pour ...

LIRE LA SUITE
Perquisition en matière de stupéfiants à Val-des-Sources

25 novembre 2025 | 0h00

Perquisition en matière de stupéfiants à Val-des-Sources

Val-des-Sources — À la suite d’une enquête, les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé, le lundi 20 octobre dernier, à une perquisition sur mandat chez un sujet bien connu du milieu habitant sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Val-des-Sources. Selon les informations obtenues de la sûreté du Québec du poste des Sources, les agents, accompagnés ...

LIRE LA SUITE
La femme de 69 ans est finalement retrouvée

21 novembre 2025 | 0h00

La femme de 69 ans est finalement retrouvée

Racine — Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François ont reçu un appel, le 8 novembre dernier, en lien avec une femme de 69 ans qui n’était pas revenue de la chasse sur l’heure du souper. Un poste de commandement a été installé pour les recherches. « Nous avons eu l’assistance de deux maîtres-chiens, l’hélicoptère de la SQ, ...

LIRE LA SUITE