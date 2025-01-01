X
Rechercher
Publicité

Trois fois supérieur à la limite…

durée 11 décembre 2025 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Racine — Les policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté un individu pour conduite avec les capacités affaiblies. L’homme présentait un taux d’alcool trois fois supérieur à la limite permise (240 mg).

L’arrestation est survenue le 19 novembre dernier sur le chemin de la Grande Ligne à Racine.

« C’est un citoyen qui nous a signalé une sortie de route vers 18 h », précise la sergente Cathie Faucher, responsable du poste de la Sûreté du Québec à Richmond.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Sauvé par les policiers et par les ambulanciers

Publié à 0h00

Sauvé par les policiers et par les ambulanciers

Windsor - La rapidité d’intervention des policiers et du service ambulanciers a permis de sauver la vie d’un homme de 57 ans à Windsor. « L’homme a fait un infarctus et est tombé en arrêt cardio-respiratoire. Les policiers ont commencé les manœuvres de réanimation suivie de l’assistance des ambulanciers à leur arrivée », raconte la sergente ...

LIRE LA SUITE

13 décembre 2025 | 0h00

Perquisition pour des stupéfiants et pour des cigarettes de contrebande

Richmond — Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François ont mis la main dernièrement sur des stupéfiants et sur des cigarettes de contrebande. Dans ce sens, les policiers de la SQ ont procédé, le 30 octobre dernier, à une perquisition dans un appartement de la rue Gouin à Richmond. Ainsi, les policiers ont pu saisir des ...

LIRE LA SUITE
Introduction dans un immeuble de la rue Fréchette à Val-des-Sources

12 décembre 2025 | 0h00

Introduction dans un immeuble de la rue Fréchette à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Le mercredi 5 novembre aux environs de 6 h, les policiers ont reçu un signalement concernant la présence de deux suspects dans un immeuble à logement de la rue Fréchette à Val-des-Sources. Sur place, les agents ont découvert un homme et une femme s’étant introduits sans autorisation dans un logement inhabité de ...

LIRE LA SUITE