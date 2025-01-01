X
Perquisition en matière de stupéfiants à Val-des-Sources

durée 25 novembre 2025 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — À la suite d’une enquête, les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé, le lundi 20 octobre dernier, à une perquisition sur mandat chez un sujet bien connu du milieu habitant sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Val-des-Sources.

Selon les informations obtenues de la sûreté du Québec du poste des Sources, les agents, accompagnés de deux maîtres-chiens, ont saisi sur place des champignons magiques, des graines de cannabis, des médicaments sans ordonnance, du tabac de contrebande ainsi qu’une arme. Le dossier sera soumis au DPCP en vue de l’émission d’une sommation.

