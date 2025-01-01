X
Rechercher
Publicité

Deux perquisitions sur la 2e Avenue à Windsor

durée 28 novembre 2025 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François ont effectué deux perquisitions à deux adresses différentes sur la 2e Avenue à Windsor. Des stupéfiants ont alors été saisis.

L’opération s’est déroulée le 6 novembre.

À première adresse, les policiers de la SQ ont mis la main sur 39,52 grammes de substance utilisée pour faire de la coupe, sur 35 pilules pouvant s’apparenter à du Sennoside, sur 1,61 gramme de substance pouvant s’apparenter à de la cocaïne, sur 1,10 gramme en forme de roche pouvant s’apparenter à du crack

Ils ont également saisi 440 $ en argent canadien, une balance contaminée et fonctionnelle, 20 capsules brunâtres pouvant être des probiotiques et huit capsules blanches pouvant être des compléments alimentaires.

À la deuxième adresse, la perquisition a permis de saisir 13 capsules blanches s’apparentant à de la gabapentine, 3,04 grammes de cocaïne, trois téléphones cellulaires, un carnet de comptabilité, 650 $ en argent canadien et deux paquets de 200 cigarettes intactes avec filtres blancs.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Perquisition en matière de stupéfiants à Val-des-Sources

25 novembre 2025 | 0h00

Perquisition en matière de stupéfiants à Val-des-Sources

Val-des-Sources — À la suite d’une enquête, les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé, le lundi 20 octobre dernier, à une perquisition sur mandat chez un sujet bien connu du milieu habitant sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Val-des-Sources. Selon les informations obtenues de la sûreté du Québec du poste des Sources, les agents, accompagnés ...

LIRE LA SUITE
La femme de 69 ans est finalement retrouvée

21 novembre 2025 | 0h00

La femme de 69 ans est finalement retrouvée

Racine — Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François ont reçu un appel, le 8 novembre dernier, en lien avec une femme de 69 ans qui n’était pas revenue de la chasse sur l’heure du souper. Un poste de commandement a été installé pour les recherches. « Nous avons eu l’assistance de deux maîtres-chiens, l’hélicoptère de la SQ, ...

LIRE LA SUITE
Des personnes âgées flouées par le stratagème d’un faux représentant à Val-des-Sources

21 novembre 2025 | 0h00

Des personnes âgées flouées par le stratagème d’un faux représentant à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Pas moins de quatre personnes ont été victimes de fraudes dans la seule journée du 12 novembre dernier à Val-des-Sources. Ciblant des personnes âgées, un individu s’étant fait passer pour un employé de Desjardins a communiqué avec les victimes en prétextant que ceux-ci auraient été victimes de fraude préalables. Selon une ...

LIRE LA SUITE