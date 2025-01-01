Deux perquisitions sur la 2e Avenue à Windsor

Windsor — Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François ont effectué deux perquisitions à deux adresses différentes sur la 2e Avenue à Windsor. Des stupéfiants ont alors été saisis.

L’opération s’est déroulée le 6 novembre.

À première adresse, les policiers de la SQ ont mis la main sur 39,52 grammes de substance utilisée pour faire de la coupe, sur 35 pilules pouvant s’apparenter à du Sennoside, sur 1,61 gramme de substance pouvant s’apparenter à de la cocaïne, sur 1,10 gramme en forme de roche pouvant s’apparenter à du crack

Ils ont également saisi 440 $ en argent canadien, une balance contaminée et fonctionnelle, 20 capsules brunâtres pouvant être des probiotiques et huit capsules blanches pouvant être des compléments alimentaires.

À la deuxième adresse, la perquisition a permis de saisir 13 capsules blanches s’apparentant à de la gabapentine, 3,04 grammes de cocaïne, trois téléphones cellulaires, un carnet de comptabilité, 650 $ en argent canadien et deux paquets de 200 cigarettes intactes avec filtres blancs.