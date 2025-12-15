Publicité
Faits divers

Capté à 142 km/h dans une zone de 90 km/h à Val-des-Sources

Capté à 142 km/h dans une zone de 90 km/h à Val-des-Sources
vues

Val-des-Sources — Lors d’une opération en sécurité routière tenue en fin de soirée, les policiers de la sûreté du Québec ont capté un véhicule de marque Toyota Yaris circulant à une vitesse de 142 km/h dans une zone où la limite permise est de 90 km/h sur la route 255 à la hauteur de Val-des-Sources.

Le conducteur âgé dans le début de la vingtaine s’est alors vu remettre un constat de 868 $ et 10 points d’inaptitude. Détenteur d’un permis de conduire probatoire, le jeune homme a vu celui-ci être suspendu sur le champ pour une période de sept jours.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un incendie réduit une maison mobile en cendres à Danville
Faits diversPublié le 28 septembre 2026

Un incendie réduit une maison mobile en cendres à Danville

Danville  — Un incendie majeur s’est déclaré un peu avant l’heure du diner le mercredi 23 septembre dernier, dans une résidence du 11 de la rue Pierre dans le domaine Boudreau à Danville.  Comme le secteur de la municipalité est situé aux abords de la ville de Val-des-Sources, ce sont une quinzaine de pompiers de la caserne 43 qui ont ...

LIRE LA SUITE
Publicité
Une nouvelle opération de sensibilisation « RADAR humain » réalisée à Danville
Faits diversPublié le 28 septembre 2026

Une nouvelle opération de sensibilisation « RADAR humain » réalisée à Danville

Danville  — Le retour en classe des dernières semaines amène certainement son lot de rappel aux automobilistes et usagers de la route, de redoubler de prudence et de vigilance aux abords des écoles.  Ainsi, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC des Sources ont procédé, le lundi 14 septembre dernier, à une activité de ...

LIRE LA SUITE
Publicité